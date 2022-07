Meteo, tornano le ondate di calore "bollino rosso" in nove città

Tornano le ondate di calore in quella destinata ad essere ad avviso di molti esperti la settimana più calda dell’anno. Secondo il bollettino del ministero della Salute, il livello di allerta 3, il più alto ("bollino rosso") scatterà domani in cinque città (Bolzano, Brescia, Firenze, Latina e Perugia) e dopodomani in nove (Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Genova, Latina, Perugia, Rieti e Roma). Livello di allerta 2 ("bollino arancione"), invece, domani in nove città (Bologna, Frosinone, Genova, Milano, Palermo, Rieti, Roma, Torino e Viterbo) e dopodomani in sette (Campobasso, Frosinone, Milano, Pescara, Torino, Verona e Viterbo».

Il livello di allerta 3, ricorda il ministero, riguarda «condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche"; il livello di allerta 2 «condizioni meteo che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili».

Confermate anche le previsioni di un ulteriore rialzo delle temperature: le percepite dopodomani segneranno picchi di 40 gradi a Firenze, 38 a Latina, 37 a Bologna, Brescia, Frosinone, Milano, Roma e Verona.

Si apre così una settimana caldissima con il rischio di nuovi record: il nucleo più rovente dell'aria africana investirà in pieno l'Italia da mercoledì, possibili picchi localmente superiori ai 40 gradi. Temperature roventi anche in Francia e in Gran Bretagna dove per la prima volta è stata emessa un’allerta rossa per il caldo e per la prima volta si potrebbero osservare 40 gradi. E adesso lo confermano anche i dati, il 2022 è uno degli anni più caldi di tutti i tempi: addirittura al sesto posto da quando esistono le rilevazioni. Lo certifica un'analisi della Coldiretti.

Martedì 19. Al nord: sole e caldo. Al centro: ampiamente soleggiato. Al sud: cielo praticamente sereno.

Mercoledì 20. Al nord: tanto sole e caldo intenso. Al centro: sole prevalente e caldo in intensificazione. Al sud: soleggiato.

