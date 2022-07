Coronavirus, gli epidemiologi: studiare nuove regole per la quarantena. Ecco le ipotesi

Le regole sulla quarantena dei positivi al Covid-19 «vanno un po' cambiate per affrontare un futuro immediato. Sappiamo che dopo 4-5 giorni i sintomi finiscono e le persone si negativizzano in 8 giorni. Quindi tenerle a casa con regole vecchie non ha senso. Va quindi rivista e accorciata la quarantena adeguandoci a Omicron 5». Così il direttore dell’Unità di Statistica medica ed epidemiologia molecolare del Campus Bio-medico di Roma, Massimo Ciccozzi, interpellato sulla richiesta di modifica della quarantena da parte delle Regioni.

Sulla stessa linea Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università Statale e direttore sanitario dell’Ospedale Galeazzi di Milano in merito alla quarantena:«Ora stringiamo i denti rispetto a questa onda» ma in prospettiva la revisione delle regole sull'isolamento dei positivi «è un qualcosa da pianificare in prospettiva per dare un’evidenza di una situazione di miglioramento». Stringere i denti dunque, adesso, ma, afferma Pregliasco «poi queste semplificazioni e queste velocizzazioni di recupero teniamole in considerazione, serve sicuramente una riflessione, insieme a tutta una serie di altri elementi riguardanti anche la scuola perché dovremo ancora fare i conti con questo virus. Ora si abbasserà questa curva, sta arrivando la sub variante Centaurus e poi l’inverno, quindi ci sarà una risalita, però se non arriverà un virus strano la tendenza evolutiva è via via quella di una tranquillizzazione», spiega Pregliasco.

Il direttore della clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti va oltre: «La quarantena a casa per gli asintomatici non ha più senso. Troviamo presto una soluzione o sarà troppo tardi. Sono troppi i positivi che devono stare a casa in isolamento e alcuni servizi saltano - osserva l’infettivologo - alcuni ospedali vietano l’ingresso dei visitatori perché manca personale che è isolato a casa, ristoranti e alberghi faticano ad avere personale in quanto costretti all’isolamento forzato a casa, servizi pubblici ed essenziali come trasporti e pubblica amministrazione ridotti, ecc. Dove si vuole arrivare? A bloccare l’Italia in piena estate? Non puoi cambiare il pannolone, fare una flebo, lavare il pavimento o riparare una perdita d’acqua in smart working».

Di parere contrario il ministro della Salute Roberto Speranza: «Io sono contrario a fare uscire gli asintomatici. Se si è positivi bisogna stare a casa. Tutti i positivi, sintomatici e asintomatici». . Rispondendo ad una domanda sull'uso delle mascherine, il ministro ha ricordato che al chiuso «sono raccomandate mentre sono obbligatorie per la maggior parte dei mezzi pubblici.Siamo passati da un regime di obbligo alla raccomandazione, quindi basandoci sulla responsabilità individuale», ha concluso.

La circolare

Ma, a quanto sembra, il governo starebbe lavorando su una circolare, nonostante le dichiarazioni del ministro Speranza. Tra le ipotesi la possibilità di uscire dall'isolamento anche prima dei 7 giorni minimi - se in assenza di sintomi - con un tampone negativo. Gli asintomatici potrebbero eseguire il test già dopo 48 ore e, in caso di esito negativo, tornare subito liberi di uscire. Si starebbe anche pensando di ridurre la durata massima dell'isolamento, dagli attuali 21 a 10-15 giorni.

© Riproduzione riservata