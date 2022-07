Bimba morta in culla dopo sei giorni dalla nascita: tragedia a Cagliari

Morta in culla dopo soli sei giorni di vita a Cagliari. Inutili i tentativi dell’equipe medica del 118 di rianimare la neonata. La notizia è stata pubblicata sull'Unione Sarda. L'allarme è stato lanciato dai genitori della vittima, una coppia proveniente dal Pakistan, ma da tempo residente in città in via Sanna Randaccio.

Subito è arrivata in casa anche la Polizia scientifica per le prime indagini. Ora sarà l’autopsia a fare chiarezza sulle cause del decesso della piccola. Ma finora nessun segno che possa portare ad altre ipotesi non legate alla morte naturale.

