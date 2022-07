Fa pipì in un parcheggio, multa da 5mila euro per un 29enne

Un uomo di 29 anni è stato multato per 5mila euro, per aver orinato nel posteggio di un centro commerciale, ieri notte a Verano Brianza (Monza). A coglierlo sul fatto è stata una pattuglia dei carabinieri, durante un servizio di controllo in parcheggio sul quale si affacciano tre grossi negozi, Mc Donald’s-Eurospin-Togotà, tra via Comasina e via Brunati. Fermato, il 29enne è stato identificato e sanzionato in via amministrativa per atti contrari alla pubblica decenza con una multa.

