Anziana aggredita dal cane di famiglia: è gravissima

Una donna, di 79 anni, di Montereale Valcellina (Pordenone), è stata azzannata al collo dal cane di famiglia, uno Staffordshire Bull Terrier, di circa un anno. Le sue condizioni sono gravissime. L’aggressione si è verificata attorno alle 7 di questa mattina all’interno di un’abitazione: in soccorso dell’anziana è intervenuto il marito che è riuscito ad allontanare l’animale e a chiamare i soccorsi.

Indagini sono in corso da parte dei Carabinieri della locale stazione che, su disposizione della Procura di Pordenone, hanno sequestrato l’animale. La donna, invece, è stata trasferita d’urgenza e in codice rosso in ospedale a Pordenone dov'è stata sottoposta a intervento chirurgico.

