Il presidente Usa, Joe Biden, è risultato positivo al Covid. Lo ha riferito la Casa Bianca in una nota, spiegando che Biden ha sintomi «molto lievi» e ha iniziato a curarsi con il farmaco antivirale Paxlovid. Jill Biden è invece risultata negativa al test per il Covid questa mattina e manterrà il suo programma di lavoro. Lo riporta Cnn. La First Lady in queste ore è in Michigan.

