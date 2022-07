Covid in Italia, diminuiscono i contagi: 71 mila casi. Le vittime sono 155

Si conferma in calo la curva epidemica in Italia. Oggi sono 71.075 i nuovi casi Covid contro gli 80.653 di ieri. I tamponi effettuati sono 341.191 (ieri 366.000) con un tasso di positività che scende dal 22% al 20,8%.

I decessi delle ultime 24 ore sono 155 (ieri 157) per un totale di 170.682 vittime dall’inizio della pandemia. In calo le terapie intensive, 5 in meno (ieri erano invariate rispetto al giorno precedente): in tutto sono 405 con 43 ingressi del giorno. In diminuzione anche il numero dei ricoveri ordinari: sono 40 in meno (ieri -53) per un totale di 10.944. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. (AGI)

La regione con più casi Covid è ancora la Lombardia con 8.915 contagi seguita da Veneto (+7.484), Campania (+7.358), Lazio (+6.108) ed Emilia Romagna (+5.999).

I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 77.894 (ieri 84.933) per un totale che sale a 18.918.895. Gli attualmente positivi scendono di 6.382 unità (ieri -3.555) e sono in tutto 1.449.439, di cui 1.438.090 in isolamento domiciliare.

