Falsificava cartelle cliniche dichiarando interventi mai eseguiti: cardiologo ai domiciliari

I militari del Nas di Napoli hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa della custodia cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari nei confronti di un medico specializzato in cardiologia, gravemente indiziato dei reati di concorso in falso ideologico e materiale, violenza privata e violenza o minaccia per costringere a commettere un reato. In particolare l’indagato, tra l'altro, avrebbe falsificato varie cartelle cliniche, attestando di aver eseguito, in una clinica di Napoli, operazioni chirurgiche che in realtà non si erano svolte con il suo diretto intervento.

