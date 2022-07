Il Papa in Canada: la riconciliazione con i popoli indigeni

I capi delle comunità autoctone First Nations, alla vigilia dell’arrivo in Canada di papa Francesco, l’hanno detto forte e chiaro: «È un momento storico importante per i sopravvissuti del sistema scolastico residenziale e del danno causato dalla Chiesa cattolica. Siamo stati colpiti tutti da questo sistema, direttamente o indirettamente. Queste scuse riconoscono quanto abbiamo vissuto e creano un’opportunità per la Chiesa di riparare ai rapporti con i popoli indigeni in tutto il mondo. Ma non finisce qui: c'è molto da fare. È solo un inizio».

Le parole del Gran Capo George Arcand Jr., distribuite alla stampa dalla Conferenza episcopale canadese, mostrano quanto sia ancora laborioso e difficile il percorso di «guarigione e riconciliazione» dopo gli orrori del sistema delle «scuole residenziali», sostenuto in gran parte anche dalla Chiesa cattolica, nel programma governativo di assimilazione delle popolazioni aborigene. Si stima che, a partire dal 1883 fino agli anni '60 del secolo scorso - ma l’ultima scuola fu chiusa solo nel 1996 -, circa 150 mila bambini delle Prime Nazioni, Métis e Inuit siano stati obbligati a frequentare una delle 139 scuole distribuite in tutto il Paese, rompendo il legame con le loro famiglie, con la loro lingua e cultura per essere trasformati in piccoli cristiani. Tra abusi di ogni tipo - anche sessuali -, reclusioni e percosse a scopo punitivo-intimidatorio, a causa di malattie, fame, freddo, almeno 4 mila di questi bambini hanno trovato la morte.

Il «pellegrinaggio penitenziale» di papa Francesco tra le comunità native canadesi, da domani a sabato prossimo dopo gli incontri a Roma tra marzo e aprile scorsi e le attestazioni di "indignazione» e «vergogna» da parte del Pontefice, vuole testimoniare proprio sui luoghi del dolore il pentimento delle autorità cattoliche rispetto ai soprusi del passato e lasciarsi alle spalle una volta per tutte l’ideologia della Chiesa colonialista. «La nostra speranza è che questa visita in realtà sia un’ulteriore tappa che ci aiuti a voltare pagina, questa pagina che fin dall’inizio era stata scritta dalla Commissione per la verità e la riconciliazione, che chiedeva delle scuse e una visita del Papa - dice a Vatican News mons. Raymond Poisson, presidente della Conferenza episcopale canadese -. A quel punto, questo passo sarà stato fatto e noi potremo dunque andare avanti. Senza dimenticare quello che è successo ieri, senza dimenticare l’importanza delle scuse». «È necessario fare dei gesti concreti di riconciliazione e dunque dare spazio alla vita, alla vita per oggi e per domani, e per questo esiste il nostro fondo di riserva per i diversi progetti - spiega -. Io credo che la visita del Papa ci permetterà di voltare pagina in un libro che non chiuderemo, che non dimenticheremo, e di scrivere una pagina nuova con nuovi progetti». Nei giorni scorsi, la Conferenza dei vescovi canadese ha fatto sapere che il Fondo per la riconciliazione indigena ha già raccolto 4,6 milioni di dollari dalle diocesi cattoliche in tutto il Paese, come parte di un impegno nazionale volto a raccogliere 30 milioni di dollari nei prossimi cinque anni. Non tutte le popolazioni autoctone, però, sono soddisfatte di com'è stato organizzato l’itinerario papale. Hanno recriminato il mancato arrivo di Bergoglio nei loro territori quelle della British Columbia, tra l’altro sede del macabro ritrovamento della fossa comune con i resti di 215 bambini a Kamloops nel maggio 2021, che rinfocolò le polemiche su questa vera e propria "vergogna nazionale». Perplessità, per gli stessi motivi, da parte delle comunità del Saskatchewan, teatro di un altro recente ritrovamento con ben 751 tombe anonime. Mentre i rappresentanti della comunità Inuvialuit hanno annunciato ieri la loro intenzione di «declinare rispettosamente» l’invito a partecipare alla visita del Papa a Iqaluit il 29 luglio, adducendo la mancanza di impegno del Vaticano a presentare scuse formali. Nonostante le difficoltà che emergono, e malgrado i seri problemi di deambulazione, l’85/enne Francesco affronta questo impegnativo viaggio, fatto anche di grandi distanze, con forte determinazione. «È certamente impossibile rispondere a tutti gli inviti e visitare tutti i luoghi, ma il Santo Padre è sicuramente mosso dalla volontà di manifestare una concreta vicinanza - assicura a Vatican News il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin -. Ecco, direi che vicinanza è, anche in questo caso, la parola chiave: il Papa non intende solo dire delle parole, ma soprattutto farsi vicino, manifestare la sua vicinanza in modo concreto. Perciò si mette in viaggio, per toccare con le sue mani le sofferenze di quelle popolazioni, pregare con loro e farsi pellegrino tra di loro».

