Padre lamenta: "Mio figlio lasciato fuori dalla discoteca perchè nero"

Una lettera, inviata a alcuni quotidiani locali - ravennati e bolognesi - per lamentare il comportamento di una discoteca di Tagliata di Cervia che, a suo dire, non avrebbe fatto entrare il figlio 16 enne, nato a Dakar, adottato e in Italia da quando aveva 5 mesi, perché di colore. I fatti risalgono alla serata di ieri quando, il giovane «verso le 23:30 si presenta con un gruppo di circa altri 10 suoi amici, con prenotazione del tavolo, e mentre il butta fuori faceva entrare gli altri a lui veniva negato l’accesso. Alla sua legittima domanda: perchè? gli veniva risposto dal butta fuori: perchè lo dico io! Fuori - argomenta il babbo - c'era già un altro gruppo di ragazzi di colore ai quali era stato negato l'accesso».

A quel punto, viene evidenziato ancora dall’uomo, «il miglior amico di mio figlio, una volta dentro, ha iniziato a chiedere più volte con insistenza di far entrare mio figlio e solo dopo un’ora gli è stato consentito l’accesso al locale.

Sottolineo che si sono presentati completamente sobri, senza alcun comportamento aggressivo. E anche su internet ho trovato testimonianze simili nei confronti di questo locale dove ragazzi di colore vengono discriminati e selezionati e lasciati fuori.

La Polizia, contattata al telefono, ha consigliato di fare una denuncia cosa che farò appena possibile».

Inviata la missiva ai media locali, il padre del giovane si dice intenzionato a informare i sindaci di Ravenna e Cervia e l'assessore al Turismo. Il giovane, conclude il padre, «dice di lasciar stare e anzi ha riso dell’accaduto: lui è un buono e tollerante di natura. Io invece non accetto che i suoi diritti vengano calpestati ed infranti con tale arroganza e leggerezza».

© Riproduzione riservata