Coppia con una neonata fermata sulla Salerno-Reggio con 1,2 milioni di euro in contanti

Trasportavano circa 1 milione e 200 mila euro in contanti a bordo dell’auto, in mazzette di vario taglio: denunciata dalle Fiamme Gialle della Tenenza di Sala Consilina per ricettazione una giovane coppia di Roma. I due, incensurati e con a bordo un neonata, sono stati fermati per un controllo nei pressi dello svincolo autostradale di Atena Lucana della Salerno-Reggio Calabria dai finanzieri della tenenza di Sala Consilina (Salerno).

Moglie e marito, come riferisce Il Messaggero, risultano agli atti disoccupati ma sono entrambi incensurati, senza macchia e, forse, proprio per questo utilizzati conto terzi per il trasporto.

