Aggressione all'agente della Polizia locale di Roccalumera, condannato un 30enne

È arrivata una condanna per l’aggressione all’agente della Polizia locale di Roccalumera avvenuta il 16 luglio. Ieri mattina nel processo per direttissima al Tribunale di Messina è comparso l’uomo arrestato quel giorno, Eros Allegra, 30 anni di Pagliara, chiamato a rispondere dei reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale. Il giovane si trovava agli arresti domiciliari dopo l’intervento dei colleghi del vigile, che quel giorno lo hanno fermato e poi ristretto nella sua abitazione dopo la convalida. Ieri mattina il giudice monocratico Adriana Sciglio ha accolto la richiesta di patteggiamento formulata dal suo difensore, l’avvocato Giuseppe Marisca, concordata con il pubblico ministero Alessandro Liprino, e ha inflitto ad Allegra la condanna ad un anno, un mese e dieci giorni di reclusione, con pena sospesa. Al 30enne è stata quindi revocata la misura cautelare con la rimessione in libertà. L’uomo, quel giorno, ha colpito l’agente della Polizia locale mentre era in servizio nella zona sud del paese, in viale dell’Unità d’Italia e delle Regioni d’Italia dove stava operando insieme a due colleghe, durante un controllo nel quale lo aveva invitato a fornire le proprie generalità ottenendo però il rifiuto dal giovane, che poi si è allontanato a bordo di un monopattino elettrico. Subito dopo si è riavvicinato all’agente e lo ha spinto con una manata, facendolo cadere all’indietro. Il vigile è stato poi trasportato in ambulanza all’ospedale di Taormina e all’esito degli accertamenti gli sono stati prescritti dieci giorni di prognosi per trauma cranico contusivo, traumi alla spalla e alla gamba destra e cervicalgia. Ad assistere il pubblico ufficiale è stato l’avvocato Carlo Mastroeni.

