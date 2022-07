Tragedia negli Usa, bimbo di sei anni spara alla sorellina uccidendola

Un bambino di 6 anni ha sparato accidentalmente alla sorellina di 5 uccidendola. La tragedia è avvenuta a Muncie, in Indiana, negli Stati Uniti. Secondo quanto riporta la stampa locale, la polizia ha arrestato i genitori dei due bambini per condotta negligente, ha precisato il vice capo della polizia Melissa Criswell. Tutto è successo martedì pomeriggio: i soccorritori hanno riferito di essere intervenuti dopo aver ricevuto una chiamata da una abitazione di Muncie, a circa 100 chilometri da Indianapolis. Una volta sul posto, hanno trovato la bambina con una ferita di arma da fuoco alla testa. Trasferita all'IU Health Ball Memorial Hospital, i medici non hanno potuto far altro che dichiarane il decesso. Il fratello avrebbe aperto il fuoco mentre stava giocando con l'arma.

