Coppia aggredita al parco: tenevano fermo l’uomo mentre abusavano della donna

Hanno agito con modalità «violente ed allarmanti» tenendo fermo l’uomo «mentre abusavano della donna» e scagliando, poi, «contro le vittime svariati oggetti, quali bottiglie e biciclette». Lo scrive il gip di Milano Tommaso Perna nell’ordinanza con cui ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere per i due egiziani di 19 e 24 anni bloccati dai carabinieri il 24 luglio scorso, verso le 5, in zona Lorenteggio a Milano per tentata rapina e violenza sessuale per aver aggredito una coppia di ventenni. «Entrambi mi hanno violentato», ha raccontato la ragazza a verbale, dopo aver spiegato che i due, Mohamed Abdelaziz e Gamal Salem, che inizialmente erano in compagnia di altri due, avevano chiesto prima al suo fidanzato di far vedere loro il contenuto della borsa della giovane.

«A me hanno intimato, invece, di non urlare - ha messo a verbale - poiché altrimenti avrebbero tirato fuori i coltelli e li avrebbero usati nei nostri confronti. Una volta accertatisi del fatto che non vi era nulla di valore all’interno della predetta borsa, ci hanno lasciati andare via». Poi, però, si sono di nuovo avvicinati, sempre all’interno del parchetto di via Canini, e hanno aggredito la ragazza. «Mentre io sono stata violentata - ha detto ancora - il mio fidanzato è stato colpito più volte con calci e pugni, nonché con oggetti rinvenuti in strada, come alcune biciclette parcheggiate e diverse bottiglie di vetro, raccolte nei pressi dei cassonetti presenti». Il giudice nel disporre il carcere, dopo gli interrogatori, scrive che i due indagati «sono soggetti senza fissa dimora e che, pur essendo irregolari nel territorio dello Stato, non hanno esitato a usare violenza».

© Riproduzione riservata