Investita da un'auto mentre fa jogging, morta la 30enne Sara Bartoli

La 30enne Sara Bartoli è morta ieri sera dopo essere stata investita mentre stava facendo jogging in via Grevigiana a San Casciano in val di Pesa (Firenze). La donna, residente a San Casciano, e iscritta alla Federazione Italiana Obstacle Course Race (FIOCR), è stata investita frontalmente da un’auto condotta da un 38enne, ed è deceduta per le lesioni riportate nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale medico intervenuto. Sul posto anche i carabinieri di San Casciano e di Montespertoli.

