L'omicidio del sindaco pescatore, nove indagati: la storia di quella foto

Nove persone sono indagate per omicidio e per associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga. Per l’omicidio di Angelo Vassallo, il sindaco-pescatore di Pollica, comune del salernitano, ucciso dodici anni fa. Oggi, la svolta nelle indagini condotte dalla Procura Antimafia di Salerno. Con i carabinieri dei Ros hanno eseguito i decreti di perquisizione e sequestro nei confronti degli indagati. L’ipotesi investigativa è che Vassallo sia stato ucciso perché voleva svelare un traffico di droga che gravitava attorno al porto turistico di Acciaroli di cui era venuto a conoscenza.

E la mente corre ad uno scatto-simbolo del fotografo Marco Iacobucci, che per anni ha immortalato vip e personaggi della politica nella "Perla delle Eolie", Panarea: "Fui inviato dal settimanale 'Gente' a fare un servizio su questo sindaco che stava rivoluzionando Pollica - ricorda Marco - Lo incontrai in albergo, mi passò a prendere con la sua macchina e insieme abbiamo fatto il giro della città. La sera prima andammo al porto dove prendemmo una barca di pescatori per fare la foto del sindaco-pescatore. Allora gli ho chiesto di alzare il calice al cielo, così da far veder la limpidezza, tramite riflesso del cielo blu. E gli feci mettere la fascia tricolore. Tutto nacque dalla notizia - conclude il fotografo Iacobucci - che Pollica si era distinto per la miglior acqua del mare". Anche Sandro Ruotolo, giornalista e senatore della Repubblica, ha dato la notizia dei nove indagati sui propri canali "social", commentando così: "Oggi è proprio nu juorno buono". E "il sindaco pescatore" è anche un film, del 2016, diretto da Maurizio Zaccaro, incentrato proprio sulla vita di Angelo Vassallo, sindaco di Pollica, ucciso il 5 settembre 2010. Nel film, Vassallo è interpretato da Sergio Castellitto, affiancato da Anna Ferruzzo nel ruolo della moglie Angelina, Fabrizio Contri e Lavinia Guglielman. E il messinese Maurizio Marchetti.

