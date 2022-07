Campagna "body positive" del governo spagnolo. Una modella accusa: foto usata senza permesso

Una modella britannica ha denunciato la campagna "body positive" voluta dal governo spagnolo per difendere la diversità dei corpi e incoraggiare le donne "curvy" ad andare in spiaggia, sostenendo che sia stata usata una sua foto senza permesso. L’immagine, ha spiegato Nyome Nicholas-Williams alla Bbc, è stata presa dal suo profilo Instagram senza autorizzazione e adattata per la pubblicità. Dopo le sue proteste pubbliche, l’autore della campagna l’ha contattata e si è scusato, spiegando che aveva poco tempo a disposizione e che la ricompenserà.

Nella pubblicità spagnola si vedono in mostra sul bagnasciuga cinque donne, tutte in costume e sorridenti, alcune opulente, una in monokini e con gli esiti di una mastectomia. Tra di loro, la 30enne Nyome con un costume dorato e il volto girato sorridente verso l’obiettivo. Ad avvertirla, è stato un suo follower dopo che la campagna ha fatto il giro dei media internazionali. «Sono rimasta veramente sorpresa perchè non l’avevo mai vista prima». «E' stato scortese e irrispettoso», ha commentato la modella, sottolineando che «se me l’avessero chiesto prima, avrei potuto prendere una decisione, probabilmente avrei detto sì».

© Riproduzione riservata