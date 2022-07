Coronavirus, oggi in Italia 54.088 nuovi casi e 244 decessi

Ancora in calo la curva epidemica in Italia. Oggi sono 54.088 i nuovi casi Covid, contro i 60.381 di ieri ma soprattutto i 71.075 di venerdì scorso. I tamponi effettuati sono 281.658 (ieri 296.304) con un tasso di positività che scende dal 20,4% al 19,2%.

I decessi sono 244nelle ultime 24 ore (ieri 199), numero condizionato da una serie di recuperi, soprattutto dall’Abruzzo che segnala 54 morti risalenti ai mesi scorsi: 171.882 le vittime dall’inizio della pandemia.

In calo le terapie intensive, 6 in meno (ieri -18): in tutto sono 400 con 38 ingressi del giorno. Scende anche il numero dei ricoveri ordinari: sono 143 in meno (ieri -183), per un totale di 10.768. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con più casi Covid odierni è la Lombardia con 6.847 contagi, seguita da Veneto (+6.187), Emilia Romagna (+5.820), Campania (+4.840) e Lazio (+3.958). I casi totali dall’inizio dell’epidemia salgono a 20.952.476.

I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 83.238 (ieri 88.425) per un totale che sale a 19.457.330. Gli attualmente positivi scendono di 29.065 unità (ieri -27.798) e sono in tutto 1.323.264, di cui 1.312.096 in isolamento domiciliare.

