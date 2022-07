Kristina Gallo fu trovata morta in casa: il compagno arrestato dopo più di tre anni

Kristina Gallo, 30 anni, fu trovata morta nel suo appartamento di Bologna il 25 marzo 2019. A distanza di più di tre anni i carabinieri hanno arrestato il compagno, 44enne, per omicidio aggravato dal fatto di aver commesso stalking nei confronti della vittima. Il cadavere, nudo, fu trovato dal fratello della ragazza nella casa dove giaceva da giorni in compagnia del suo rottweiler. Per i primi accertamenti era compatibile con una morte naturale, ma successive indagini hanno ricostruito una relazione burrascosa, testimoniata anche da amiche e colleghi di lei e il coinvolgimento dell’uomo nella morte, avvenuta per asfissia meccanica.

