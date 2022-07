Donna di 62 anni trovata morta in casa: figlia sotto interrogatorio

E’ sotto interrogatorio la figlia 38enne della donna di 62 anni trovata morta la scorsa notte in un appartamento di via Ortigara 28 a Ferrara. Si ipotizza che la donna possa essere stata uccisa ingerendo dell’acido. L’allarme è scattato attorno alla mezzanotte: i carabinieri e i vigili del fuoco sono giunti sul posto su segnalazione di alcuni conoscenti della vittima che non riuscivano a contattarla da diverso tempo. Secondo quanto appreso, la morte risalirebbe ad alcuni giorni fa. Le indagini sono in corso.

© Riproduzione riservata