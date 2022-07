Covid: 83 morti e 36.966 nuovi casi. La positività risale al 18%

Ancora in calo i casi di Covid in Italia ma con un tasso di positività che risale al 18% contro il 17,12% di ieri. Oggi sono 36.966 i nuovi casi Covid, contro i 49.571 del giorno precedente ma con 204.903 tamponi effettuati contro 290.013.

In calo il numero dei decessi: sono 83 nelle ultime 24 ore (ieri 121) che portano a 172.086 le vittime dall’inizio della pandemia.

In aumento le terapie intensive, (+6) per un totale di 388 con 33 ingressi del giorno. Scende invece il numero dei ricoveri ordinari: sono 103 in meno (ieri -166), per un totale di 10.499. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Vaia: prima estate senza restrizioni, proteggiamo i deboli

«Andiamo in vacanza nella prima estate in epoca Covid senza restrizioni, ricarichiamo le batterie, conduciamo una vita sana, tanto sport, dieta congrua, stili di vita salutari, sempre opportuni ed oggi quanto mai necessari. Continuiamo a proteggere i più deboli, che sono oggi il profilo del paziente positivo ospedalizzato e grave (ultra settantenne, con gravi patologie pregresse e concomitanti che spesso scopre quando va in ospedale di essere positivo )». Così il direttore generale dello Spallanzani di Roma, Francesco Vaia. «Evitiamo eccessi, stiamo pure con gli amici, andiamo a ballare, andiamo ai concerti, al cinema. Consentiamoci tutto ma con moderazione, evitando sovraffollamenti. Come sempre, il tema non è non fare le cose, ma fare tutto in condizioni di sicurezza e questo, come noto, è questione di cui si deve far carico anche e soprattutto chi governa, a livello centrale quanto regionale e comunale», conclude Vaia.

