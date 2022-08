Coronavirus in Italia, contagi e vittime in aumento: 64 mila casi e 190 decessi

Sono 64.861 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 18.813. Le vittime sono 190, in aumento rispetto alle 121 di ieri. Il tasso è al 18,3%, in lieve aumento rispetto a ieri quando era al 17,8%.

Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 354.431 tamponi. Sono invece 386 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, dodici in meno rispetto a ieri, mentre gli ingressi giornalieri sono 38. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 10.245, rispetto a ieri 282 in meno.

