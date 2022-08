Bimbo di 3 anni azzannato alla guancia da cane, grave in ospedale a Bolzano

Un bambino di tre anni è ricoverato in gravi condizioni nel reparto rianimazione dell’ospedale di Bolzano dopo essere stato azzannato alla guancia da un cane. La procura del capoluogo altoatesino ha aperto un’inchiesta per far luce su quanto accaduto. Stando ad una prima ricostruzione del fatto avvenuto alcuni pomeriggi fa al parco Europa, il piccolo stava giocando con alcuni amici quando il cane, razza Amstaff, senza museruola e guinzaglio si è avventato contro di lui. L’episodio è avvenuto sotto gli occhi della mamma e della nonna. A Bolzano sono diverse le segnalazioni di cani senza guinzaglio, soprattutto di grossa taglia, in aree pubbliche frequentate da bambini ed anziani.

© Riproduzione riservata