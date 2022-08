Le sorelle uccise morte sotto il treno. Domani i funerali di Giulia e Alessia

Sarà una cerimonia pubblica aperta a tutti, perchè le due sorelle erano molto amate in paese, ma anche sobria, quella per l’ultimo saluto ad Alessia e Giulia Pisano, le due ragazze di 15 e 17 anni rimaste uccise domenica mattina da un treno ad alta velocità nella stazione di Riccione dopo una serata passata in discoteca. «Affranti per l’immatura e tragica scomparsa delle adorate Giulia ed Alessia il papà Vittorio, la mamma Tania, Stefania, nonna Giulia, nonna Tatiana, Pierpaolo con Alexandra, Emily e i parenti tutti annunciano che i funerali si terranno venerdì 5 agosto alle ore 10.30 nella chiesa della Madonna del Buon Consiglio di Castenaso, dove parenti ed amici potranno salutare Giulia ed Alessia a partire dalle ore 8. La famiglia non consente riprese audio-video e fotografie all’interno della chiesa», recita il messaggio diffuso dal comune per volere della famiglia.

Dalle 8 del mattino, nella grande chiesa parrocchiale, sarà dunque aperta la camera ardente. Un’intera comunità si stringerà al dolore della famiglia, portando nel cuore tutte le domande per quella due morti ancora senza un perchè. Assieme a tutta la città e all’amministrazione comunale guidata dal sindaco Carlo Gubellini, saranno presenti i rappresentanti della Prefettura di Bologna, della Questura, della Regione Emilia-Romagna, del Comune di Bologna e della Città Metropolitana. Parteciperanno anche la Questura di Rimini e la sindaca di Riccione.

La famiglia Pisano, che in questi giorni ha spalancato il cancello della propria casa al cordoglio di moltissime persone, ha espresso il desiderio di una cerimonia semplice al termine della quale i due feretri saranno condotti a piedi verso il cimitero comunale, nella stessa via XXI ottobre. A Castenaso sarà proclamato il lutto cittadino.

