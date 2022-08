Assalti e rapine a bancomat con ordigni esplosivi: nove arresti tra Puglia, Campania e Sicilia

Sarebbero i responsabili di numerosi assalti a sportelli automatici delle banche con l' uso di esplosivi. Per questo i carabinieri stanno eseguendo nove arresti tra Puglia, Campania e Sicilia. L'operazione è in corso tra le province di Avellino, Foggia, Lecce e Palermo nei confronti dei presunti componenti di una banda dedita ad assalti a sportelli automatici. I destinatari del provvedimento restrittivo devono rispondere, in concorso e a vario titolo, di numerosi furti o tentati furti, che hanno fruttato svariate migliaia di euro.

