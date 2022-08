Meteo, le previsioni per le prossime ore al Sud. Attesi temporali in Calabria, Puglia e Sicilia

Sulla Sicilia meteo instabile già dalla tarda mattina con rovesci e temporali sparsi, anche intensi e in generale attenuazione serale; nuvolosità variabile a tratti intensa sulle regioni peninsulari con rovesci e temporali già dalla tarda mattina e fino la prima sera, con fenomeni locali o isolati su Puglia e appennino molisano e da isolati a sparsi su Campania, Basilicata e Calabria.

Temperature: minime in netto calo su Sicilia e sud Calabria; massime in calo deciso sulla Sicilia e in misura minore su Calabria meridionale, Salento; in aumento su nord Calabria, Basilicata, restante Puglia, Campania.

Venti: mediamente deboli settentrionali su isole maggiori, coste dell'alto adriatico e centro-sud peninsulare con rinforzi da nord-est fino metà giornata sulle coste dell'alto adriatico.

Mari: mossi Adriatico, Stretto di Sicilia e Tirreno occidentale; poco mosso il Tirreno orientale, da poco mossi a mossi i restanti mari.

