Coronavirus in Italia: oltre 28 mila nuovi positivi e 130 decessi

Sono 28.433 i nuovi casi di Coronavirus in Italia, su un totale di 189.141 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sull'emergenza pandemica diffuso dal Ministero della Salute. Sono 130 i morti, che portano il totale delle persone decedute per Covid da inizio pandemia a quota 173.701. I ricoverati con sintomi sono 8.358 (234 in meno di ieri), dei quali 321 in terapia intensiva, stabili rispetto a ieri, con 28 ingressi giornalieri. Il tasso di positività scende al 15%.

La regione con più nuovi casi Covid è il Veneto (3.245), seguito da Lombardia (3.224), Campania (2.571), Sicilia (2.446) e Lazio (2.361). I casi totali dall’inizio dell’epidemia salgono a 21.428.602.

I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 57.911 (ieri 80.051) per un totale che sale a 20.314.689. Gli attualmente positivi nelle ultime 24 ore sono 29.618 in meno (ieri -48.497) e diventano in tutto 940.212, di cui 931.533 in isolamento domiciliare.

