Covid Italia, i contagi sono oltre 26 mila. In aumento i decessi: 152 vittime

Sono 26.693 i nuovi casi di Coronavirus in Italia, su un totale di 177.819 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore: il tasso di positività stabile al 15%. È quanto emerge dal quotidiano bollettino sull'emergenza pandemica diffuso dal Ministero della Salute.

Sono 152 i morti, che portano il totale delle persone decedute per Covid da inizio pandemia a quota 173.853. I ricoverati con sintomi sono 8.043 (315 in meno di ieri), dei quali 306 in terapia intensiva, 15 in meno rispetto a ieri. Il numero dei guariti è di 51.821.

© Riproduzione riservata