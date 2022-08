Maltempo: rotta condotta adduttrice Acquedotto lucano a Potenza

A causa di uno smottamento superficiale del terreno in località Ciciniello di Potenza, dovuto alle forti piogge di questi giorni, si è spezzata la condotta adduttrice DN 700 dello schema Basento a servizio del capoluogo di regione e dei paesi limitrofi. E’ quanto fa sapere, in un post su facebook, Acquedotto lucano. I tecnici della società «sono al lavoro per by-passare i flussi su altre condotte al fine di evitare interruzioni del servizio alla città e agli altri centri della zona del potentino. Si potranno avere disagi temporanei e cali di pressione - si legge nel post - fino al termine dei lavori di riparazione».

L’adduttrice dell’Acquedotto Lucano danneggiata in località Ciciniello a Potenza alimenta circa una quarantina di paesi dell’area. Lo scoppio della condotta ha provocato un grosso smottamento del terreno. Sul posto i vigili del fuoco che hanno subito messo in sicurezza l’area interessata e monitorato lo smottamento fino all’avvenuta chiusura dell’acqua. A causa dello smottamento, si è danneggiato un muro di contenimento a ridosso di un’abitazione che però non ha riportato danni.

© Riproduzione riservata