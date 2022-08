Vietato il concerto di Capoplaza a un ragazzo di colore, c'è l'esposto in Procura

«Faremo un esposto in Procura, l'avvocato Alessandra Ballerini, specializzata in diritti umani e immigrazione, si occuperà di questa vicenda. Lo spiega Gabriella Nobile, fondatrice dell’associazione Mamme per la pelle che su Facebook ha denunciato il fatto che «un 16enne di colore non è stato fatto entrare nel locale dove si teneva il concerto di Capoplaza a Marina di Ravenna il 12 agosto scorso». Secondo l’associazione sono stati lasciati fuori dal locale altri «due ragazzi di colore e un gruppo di nordafricani».

