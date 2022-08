“Forza Davide!”: il video di Mihajlovic al ragazzo pestato a Crotone. Domani fiaccolata

Sinisa Mihajlovic ne sta passando di tutti i colori, ecco perché sa l'importanza di certi messaggi. L'allenatore del Bologna, afflitto da mesi dalla leucemia, stavolta si mette... dall'altra parte, quella del "tifoso", e incita il bolognese Davide Ferrerio a guarire dopo l'assurdo pestaggio subito a Crotone: «C'è chi pensa che con la forza e la violenza si possa risolvere tutto, ma non è affatto così. Spero tu possa svegliarti presto. So che sei un grande tifoso del Bologna: ti aspettiamo qui per gli allenamenti e le partite».

Domani, 16 agosto, nel piazzale Ultrà di Crotone, nel tardo pomeriggio, si terrà una fiaccolata per stigmatizzare l'episodio avvenuto nei giorni scorsi.

