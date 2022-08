Brescia, bambino di 3 anni ferito da un proiettile: operato e in prognosi riservata

Un bambino di tre anni é ricoverato in gravi condizioni in ospedale dopo essere stato raggiunto da un proiettile esploso da una guardia giurata in strada. È accaduto ieri sera a Cortefranca in provincia di Brescia. Il bambino era alla finestra di casa quando è stato raggiunto dal proiettile. Ancora da capire perché la guardia giurata abbia sparato. L’uomo al momento si trova in caserma a disposizione dei carabinieri che indagano.

Il piccolo si trova ora in prognosi riservata dopo un delicato intervento chirurgico al quale sotto è stato sottoposto all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Sono ancora in corso le indagini dei carabinieri, coordinate dalla locale procura, per chiarire l’esatta dinamica dello sparo partito dalla pistola di una guardia giurata che con il nipote, maggiorenne e un amico del ragazzo, sparava ad alcuni cartelli stradali in strada.

