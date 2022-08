Caldo africano al Sud. Picco in Calabria: previsti 46 gradi a Tropea

Piogge e temporali al Nord, caldo africano al Sud. Nell’Italia divisa in due dal meteo, oggi - giovedì 18 agosto - è il giorno che vedrà la colonnina di mercurio salire più rapidamente dal centro in giù, con l’afa che in molti casi renderà l’aria irrespirabile.

Secondo le previsioni delle temperature percepite curate dall’Aeronautica militare, domani pomeriggio il picco si registrerà a Tropea (Vibo Valentia) in Calabria, con 46 gradi; 44 anche a Bianco (Reggio Calabria). Al centro, temperature percepite decisamente sopra le medie stagionali nel Lazio, nelle Marche e in Abruzzo, con record di 44 gradi a Roma, Ascoli, Pesaro, Ancona e Montesilvano (Pescara). Saldamente sopra i 40 anche in Puglia, in Sicilia e in Sardegna: l’Aeronautica per il pomeriggio di domani prevede picchi di 43 a Molfetta (Bari), Capo d’Orlando (Messina), Marsala (Trapani), Olbia e Villasimius (Sud Sardegna).

Venerdì la situazione dovrebbe progressivamente migliorare meno che in Puglia (picco di 44 gradi a Taranto), Calabria (45 a Crotone) e Sicilia (46 ad Avola, in provincia di Siracusa). Per la vera tregua bisogna aspettare sabato.

