Coronavirus, in Italia oltre 24 mila casi. Diminuiscono le vittime: 88

Sembra arrestarsi la discesa dei casi Covid in Italia, assestata da alcuni giorni su un plateau. Nelle ultime 24 ore sono 24.394 i nuovi contagi, contro i 24.691 di ieri ma soprattutto i 24.787 di sabato scorso. I tamponi processati sono 164.804 contro i 158.905 di ieri, con un tasso di positività che scende dal 15,5% al 14,8%.

I decessi sono 88 (ieri 124) per un totale da inizio pandemia di 174.659. Scendono di 4 unità le terapie intensive (ieri -8) con 22 ingressi del giorno, per un totale di 256, mentre sono 254 in meno i ricoveri ordinari (ieri -243) per un totale di 6.528. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

l totale dei casi Covid-19 da inizio pandemia è di 21.630.998. Per quanto riguarda le regioni, è il Veneto a fare segnare il numero maggiore di casi (3.035), seguito da Lombardia (2.799) e Campania (2.129).

