Meteo: da domani aumenta rischio temporali in Calabria e Sicilia

Sarà una domenica prevalentemente stabile, in particolare sulle regioni centro-settentrionali, e con un caldo non eccessivo. All’inizio della settimana - affermano i meteorologi Meteo Expert - l’alta pressione dovrebbe risultare più solida su gran parte del Centro-Nord, sul medio Tirreno e in Sardegna mentre il tempo sul settore del medio Adriatico e nelle regioni meridionali sarà influenzato da una debole circolazione depressionaria in quota che dai Balcani tornerà a riavvicinarsi al nostro Paese. La fase più instabile è attesa per martedì. La ventilazione continuerà ad essere prevalentemente settentrionale e contribuirà a mantenere le temperature vicine alla norma.

Le previsioni per le prossime ore

Sull'insieme del Paese il tempo sarà prevalentemente soleggiato. Sulle regioni centro-settentrionali e sulla Sardegna si osserverà a tratti il passaggio di velature e nel pomeriggio si svilupperà qualche cumulo in montagna. Nel corso della giornata saranno possibili temporali isolati sulla Calabria ionica e sulla Sicilia orientale. Temperature senza grosse variazioni e con valori vicini alla norma. Ventoso per venti di maestrale sull'Adriatico centro meridionale, sul Mare di Sardegna e nei canali delle Isole dove i mari saranno mossi. In prevalenza poco mossi i restanti settori.

Le previsioni per lunedì

Qualche annuvolamento passeggero sull'estremo Nordest e in Romagna, giornata prevalentemente soleggiata sul resto del Nord, al Centro e in Sardegna. Nuvolosità variabile in Sicilia e all’estremo Sud. Nel pomeriggio un po' di nuvole in sviluppo nelle zone interne del Sud; brevi piogge o rovesci isolati saranno possibili lungo l’Appennino toscano, sui rilievi della Calabria, nel Reggino e nel Messinese. Temperature senza grosse variazioni: valori massimi a basse quote per lo più compresi tra 28 e 32 gradi. Venti da moderati a tesi di Maestrale sui bacini centro-meridionali, sulle isole e sulle regioni del Sud; sul Centro Nord venti per lo più di debole intensità. Mari: mossi i bacini meridionali e l’Adriatico centrale, fino a molto mossi il basso Adriatico, il mare di Sardegna e il canale di Sicilia; per lo più calmi o poco mossi i restanti settori.

Le previsioni per martedì

In Sardegna e sulle regioni centro-settentrionali cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, in particolare sui settori occidentali; il cielo si presenterà più nuvoloso sul resto del Paese. Al mattino saranno possibili rovesci isolati sul Molise e lungo le coste adriatiche della Puglia; locali piogge lungo il basso versante tirrenico. In giornata possibilità di temporali isolati in Campania, sulla Basilicata, sull'est della Sicilia e sulla Puglia centro meridionale e sul basso Lazio. Temperature senza grosse variazioni. Venti in generale deboli, localmente moderati settentrionali sull'area del medio mare Adriatico e nel canale di Sicilia. Mari: in prevalenza poco mossi; mosso il canale di Sicilia, localmente mosso l’Adriatico centrale.

