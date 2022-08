Irma muore, il marito Elvio non regge al dolore e si spegne dopo poche ore. Assieme per 67 anni

Lei, l'amore di una vita, la donna che aveva sempre amato, se ne era andata di domenica mattina. A 94 anni. Il cuore di Elvio, 95 anni, non ha retto. Troppo il dolore, troppa la paura di continuare a camminare da solo, senza la sua compagna di viaggio, senza la persona con cui aveva condiviso ogni cosa. Lui pittore nell'animo e nella realtà, animo sensibile. Sessantasette anni vissuti su questa terra insieme, troppi per restare divisi per più di qualche ora. La loro storia continuerà altrove, chissà dove e chissà per quanti anni. Quei 67 anni terrestri sono sicuramente un antipasto.

E' la commovente storia che arriva da Alano di Piave, in provincia di Belluno, dove Elvio Meneghetti e Irma Rizzotto sono morti a distanza di poche ore l’uno dall’altra dove aver trascorso 67 anni l'uno accanto all'altra. Come riporta "Il Gazzettino". La donna era in una casa di riposo e il marito tutti i giorni prendeva la sua macchina per recarsi lì e per tenerle compagnia. Il loro grande amore è testimoniato dalle foto sul profilo social della casa di Riposo Sant'Antonio Abate e che raccontano della festa celebrata a San Valentino per i 67 anni di matrimonio di Elvio e Irma – il cui anniversario cadeva l’8 gennaio.

I funerali della coppia avranno luogo giovedì 25 agosto all’interno della chiesa di Alano di Piave, a partire dalle ore 10.

© Riproduzione riservata