Influenza dei pomodori, un nuovo virus che viene dall'India: i sintomi della "tomato flu"

Una nuova forma influenzale chiamata «tomato flu» (influenza dei pomodori) sta creando allarme in India. Il ministro alla Salute ha invitato tutti gli stati alla massima attenzione, rendendo noto che un’ottantina di bambini sotto i 5 anni sono stati ricoverati con i sintomi di questa malattia, caratterizzata da bolle rosse che si trasformano in ulcere, simili a piccoli pomodori.

L'influenza, che si è manifestata soprattutto negli stati del sud, è una variante dell’infezione mani-bocca-piede (Hand Foot and Mouth Disease HFMD), ma, secondo l’agenzia di stampa ANI, gli scienziati non ne hanno ancora identificato l’esatta natura. Tuttavia è accertato che il virus non è collegato alla SARS-CoV-2; i sintomi iniziali includono una febbre moderata, scarso appetito e gola infiammata.

