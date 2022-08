Gas gratis ai residenti in Basilicata. Cosa prevede l'accordo con le compagnie petrolifere

«I residenti in Basilicata vedranno azzerato il costo della voce gas nelle bollette. Un ristoro per le attività estrattive che dal 1998 ci sono in Basilicata, in un momento storico particolare, caratterizzato dal caro energia a livello europeo». Così il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi ha annunciato l'importante novità con la previsione di una legge regionale ad hoc.

«L'anno termico inizia il primo ottobre. Le bollette successive vedranno lo sconto in bolletta che sarà almeno del 50%. Ci sarà invece un bando riservato a chi non è coperto dalla metanizzazione, con un beneficio di 5 mila euro a famiglia" ha concluso Bardi.

Come nasce la norma

La legge è il frutto di un accordo tra la Regione e le compagnie petrolifere presenti in Basilicata. Nella regione si concentrano un miliardo e 79 mila metri cubi di gas estratti nel 2021 (dati Mise). Il presidente della Regione, Vito Bardi, aveva avviato una trattativa con le compagnie Eni, Total e Shell per le cosiddette "compensazioni ambientali", vale a dire i risarcimenti per i territori che subiscono gli effetti delle attività di estrazione. I produttori, in virtù di ciò, hanno messo sul tappeto 200 milioni di metri cubi di gas all’anno fino al 2029.

La bolletta rimane

Le bollette del gas rimarranno. Sarà azzerata la spesa viva della materia prima, ma le voci relative alle spese di logistica e agli oneri di sistema non verranno eliminate. Con questa legge il presidente Bardi vuole, peraltro, incentivare i cittadini lucani a rimanere sul territorio e, perchè no, creare le condizioni affinchè ci siano famiglie pronte a scegliere la Basilicata come nuova destinazione di vita. Al momento la legge vale solo per i cittadini e non per le imprese e secondo i dati pubblicati dal Corriere della Sera ne potranno usufruire 110mila famiglie circa.

Questo non significa, però, che non ci saranno più bollette del gas. Nello specifico, è il costo vivo della materia prima ad essere azzerato, mentre le spese logistiche di trasporto e gli oneri di sistema resteranno. L’obiettivo è, da un lato, incentivare i residenti a restare sul territorio lucano e, dall’altro, convincere nuove famiglie a scegliere la Basilicata. La norma vale solo per le utenze domestiche dei cittadini, non per le aziende. Secondo le stime riferite dal Corriere della Sera, ne usufruiranno circa 110 mila famiglie.

© Riproduzione riservata