Caro energia, a scuola il sabato in Dad? "Sì, ma gli istituti non possono decidere autonomamente"

«Da quello che sappiamo non sarà possibile che le scuole attivino la Dad autonomamente, sia per i malati di Covid che per i lungodegenti a casa. Siamo ovviamente contrari a che ogni scuola possa decidere autonomamente, altrimenti ci sarebbe l’anarchia».

A dirlo all’ANSA è Mario Rusconi che guida i presidi di Anp Roma. «Bisognerà chiedersi quale potrà essere in futuro l’uso della Dad se le scuole per esempio dovessero essere chiuse tutti i sabati come si sta ipotizzando per risparmiare il gas: la Dad diventerebbe necessaria per il sabato», ragiona Rusconi. «Né è pensabile che se le scuole chiudono il sabato bisogna ridurre gli orari e fare le ore di 50 minuti e le giornate scolastiche di 6-7 ore: sarebbe una aggressione al diritto dello studente ad aver garantita la formazione», conclude il dirigente scolastico.

