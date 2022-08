Caro prezzi, che salasso per le famiglie per il ritorno a scuola: con i libri si arriva fino a 1300 euro

Non si arrestano i rincari per il corredo scolastico, con gli zaini firmati da influencer e personaggi famosi che sul web vengono venduti a prezzi anche superiori ai 200 euro. Lo afferma il Codacons, che segnala come l’avvicinarsi della riapertura delle scuole abbia fatto salire i prezzi del corredo scolastico, complice l’emergenza energia che aggrava i costi di produzione per le imprese del settore.

La spesa per il corredo scolastico completo per l’intero anno, calcola il Codacons, può arrivare fino a 588 euro a studente se si scelgono solo prodotti griffatissimi, a cui va aggiunto il costo per libri di testo (variabile tra i 300 e i 600 euro a studente a seconda della scuola e del grado istruzione) e quello per il materiale tecnico (compassi, righe e squadre, goniometri, dizionari) con un esborso ulteriore che può raggiungere 1.300 euro a testa.

Tra i giovanissimi, segnala l’associazione dei consumatori, spopola quest’anno il materiale per la scuola firmato da youtuber, influencer, personaggi famosi e squadre di calcio - spiega il Codacons - prodotti richiestissimi che segnano le tendenze per l’anno scolastico 2022/2023 e vengono venduti sul web a «prezzi stratosferici». Per uno zaino griffato di ultima edizione si arriva a spendere oltre 200 euro; un astuccio completo, costa fino a 60 euro, mentre un diario di marca raggiunge la soglia dei 30 euro.

Il Codacons ha registrato sensibili rincari dei prezzi rispetto allo scorso anno per tutto il materiale scolastico: per quaderni, diari, astucci, diari, e tutto il materiale legato alla scuola si registrano incrementi medi dei listini del +7%, con punte del +10% per i prodotti griffati.

