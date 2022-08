Sedicenne violentata nella notte a Milano. Si è risvegliata per strada

Una ragazza italiana di 16 anni avrebbe subito uno stupro in piazza Castello, nel centro di Milano. La 16enne si è svegliata verso le 7 di questa mattina all’angolo di via Minghetti con i pantaloni leggermente abbassati e ha subito chiamato il 112. Agli agenti ha raccontato di aver trascorso la domenica sera in centro e di essersi recata poi in piazza Castello, ma di non ricordare altro o se ci fosse qualcuno con lei. La giovane è stata trasportata per accertamenti alla clinica Mangiagalli, mentre sono in corso le indagini per ricostruire l'accaduto.

