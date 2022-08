Coronavirus in Italia, i nuovi positivi solo oltre 31 mila. 98 i decessi

Sono 31.088 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, contro gli 8.355 di ieri ma soprattutto i 35.360 di martedì scorso. I tamponi processati sono contro 208.996 i 62.967 di ieri, con un tasso di positività che dal 13,3% sale al 14,9%.

I decessi sono 98 (ieri 60), per un totale da inizio pandemia di 175.505. Scendono di 3 unità le terapie intensive (ieri invariate) con 19 ingressi del giorno, per un totale di 226, mentre sono 204 in meno i ricoveri ordinari (ieri +3) per un totale di 5.427. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con il maggior numero di casi odierni è la Lombardia con 4.875 contagi, seguita da Veneto (+3.700), Campania (+3.053), Lazio (+2.362) e Piemonte (+2.076). Il numero totale dei casi da inizio pandemia sale a 21.845.943.

I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 39.512 (ieri 19.417) per un totale che sale a 21.010.197. Gli attualmente positivi sono 8.523 in meno (ieri -11.130) e diventano 660.241, di cui 654.588 in isolamento domiciliare.

© Riproduzione riservata