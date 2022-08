Pescara, travolta da una Smart batte violentemente la testa. Grave donna foggiana

E' successo sul lungomare di Pescara. Una donna foggiana di 73 anni, ora in ospedale per un forte trauma cranico, è stata investita da una Smart. La donna stava attraversando la strada quando all'improvviso è stata travolta ed è prima finita sul parabrezza dell'auto e poi ha battuto violentemente la testa sull'asfalto. Sul posto l'intervento immediato dei soccorritori del 118 che hanno accompagnata la 73enne in ospedale con un'ambulanza medicalizzata per un forte trauma cranico. La donna, fortunatamente, non è assolutamente in pericolo di vita.

