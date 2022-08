Carburanti, taglio delle accise: per il Codacons è una presa in giro

«Una misura ridicola che rappresenta una presa in giro per gli italiani». Così il Codacons boccia il taglio delle accise prorogato da Mite e Mef al prossimo 5 ottobre.

«Si tratta di un provvedimento che non risolve affatto l'emergenza prezzi in Italia, e non affronta in modo efficace il problema dei carburanti, con i listini alla pompa che sono tornati a salire - afferma il presidente Carlo Rienzi -. Oggi il gasolio costa oltre il 20% in più rispetto allo scorso anno, con effetti diretti sui prezzi al dettaglio, e di fronte a tale situazione limitarsi a prorogare ogni mese il taglio delle accise non è più sufficiente».

«Contestiamo anche l’inutile richiesta di prolungare fino a fine ottobre la riduzione delle accise, perché l’emergenza va risolta in modo serio, senza ricorrere a misure tampone, attraverso provvedimenti in grado di bloccare la crescita dei prezzi alla pompa di benzina e gasolio sul lungo periodo», conclude Rienzi.

