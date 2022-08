Cede trave dell'altalena, muore bambina di 12 anni

Una bambina di 12 anni è morta nel pomeriggio ad Avezzano (L'Aquila) mentre stava giocando su un’altalena; la trave a cui era legata la struttura avrebbe ceduto. E’ accaduto in un oratorio. Inutili i tentativi di rianimazione. I Carabinieri sono sul posto. Secondo le prime informazioni, sembra che l’altalena fosse fissata a una trave poggiata su due alberi nel parco dell’oratorio in una frazione di Avezzano. La trave si sarebbe spostata e cadendo avrebbe colpito la bambina. I sanitari del 118 con l’eliambulanza hanno trasportato la dodicenne al Pronto soccorso di Avezzano, ma poi per la gravità delle ferite l’hanno trasferita all’ospedale 'San Salvatorè dell’Aquila. Purtroppo a nulla sono serviti i tentativi di salvarla.

