Meteo, sarà un weekend turbolento e fresco al Centro-Nord. Caldo africano al Sud con 37-39°

Un weekend turbolento e fresco. È infatti in arrivo la prima perturbazione atlantica dell’autunno meteorologico che porterà impulsi instabili verso il Centro-Nord Italia. Sono queste in estrema sintesi le previsioni di Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it. che annuncia temporali sparsi durante il sabato, specie al Nord-Ovest e sulla fascia tirrenica, e la domenica, più probabili al Centro. Non mancheranno ampi momenti soleggiati in un weekend che sarà comunque piuttosto variabile. Solo al Sud il tempo sarà stabile, soleggiato e con caldo in aumento.

Da domenica, poi, le correnti calde algerine investiranno l'Italia ad iniziare dal Sud per poi estendersi a tutta la Penisola durante la prossima settimana. Dal 5 settembre torna l'estate: sono attesi picchi di 37-39°C in Sicilia, 35°C anche verso il resto del Sud e 33-34°C al Centro. Anche al Nord le temperature torneranno a salire, ma ormai le ore di luce sono diminuite ed il riscaldamento diurno risulterà più contenuto.

Nel dettaglio - Venerdì 2. Al nord: soleggiato, dal pomeriggio peggiora in Piemonte. Al centro: nubi irregolari. Al sud: a tratti nuvoloso.

- Sabato 3. Al nord: piogge e temporali specie al Nord-Ovest, in serata anche al Nordest. Al centro: peggiora su Toscana, Umbria e Marche, in nottata anche sul Lazio. Al sud: soleggiato con caldo in aumento.

- Domenica 4. Al nord: nebbie al mattino in Val Padana, poi in prevalenza soleggiato. Al centro: piogge forti sulle tirreniche, variabile altrove. Al sud: instabile su Campania e Appennini. Tendenza. Inizio della nuova settimana con sole quasi ovunque; caldo africano all’estremo. Sud con 37-39°C e caldo in aumento anche al Centro-Nord.

