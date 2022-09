Brescia, schiacciato da una piastra di cinquanta quintali: muore un operaio di Foggia

Non c'è stato nulla da fare per il giovane 31enne Girolamo Tartaglione, originario di Carapelle nel foggiano, ma trasferitosi per lavoro. L'operaio è rimasto schiacciato da una piastra di metallo di circa 50 quintali nell'azienda Eural Gnutti di Pontevico in provincia di Brescia dove lavorava. A nulla è valso l'intervento dei sanitari giunti immediatamente con due ambulanze e una automedica sul posto dopo l'allarme lanciato dai colleghi. Sulla tragedia indagano i carabinieri del posto.

