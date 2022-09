Incidente mortale a Messina: Ganzirri piange il 64enne cingalese da anni integrato nella comunità

Stava andando al lavoro, in sella al suo scooter, ma ad attenderlo c’era la tragedia. Aveva 64 anni ed era già nonno di due nipotini, Don Cyril Pulukkutty Arachchige, srilankese, da molti anni era inserito nella comunità messinese. Ieri mattina alle 8 viaggiava con il suo Honda SH da Ganzirri verso il centro città quando ha impattato con una Smart che si muoveva in direzione opposta. Uno scontro che non gli ha lasciato scampo.

Aveva il casco Cyril ma non è stato sufficiente a salvargli la vita. Evidentemente lo scontro è stato molto violento contro il parabrezza e forse il montante della Smart. È morto sul colpo, i sanitari che sono arrivati sul posto non hanno potuto solo constatare il suo decesso. L’incidente è avvenuto sulla via Consolare Pompea a poche decine di metri dai cannoni di Pace.

Alle 8 di mattina, nonostante la stagione e il fatto che fosse sabato, c’è un bel via via su quell’asse. Il più utilizzato da chi si sposta da nord a sud e viceversa. Cyril sembra che stesse andando a lavorare, come faceva quasi ogni giorno, come domestico a casa di qualche famiglia in centro e con il suo scooter era partito da Ganzirri, dove viveva con la sua famiglia. Non aveva percorso che qualche centinaio di metri quando, per ragioni che sono al vaglio della Polizia Municipale, si è scontrato con la Smart alla cui guida c’era un giovane, uscito illeso dallo scontro ma sicuramente sotto choc per il tragico esito. La sezione infortunistica della Municipale coordinata da Giovanni Arizzi, ha lavorato parecchio ieri mattina sui luoghi e nel pomeriggio in ufficio per ricostruire una dinamica che appare più complessa di come sembri ad una prima analisi. Risulta coinvolto un terzo mezzo, un furgone Peugeot, anch’esso in movimento lungo la litoranea e che si trovava sulla stessa carreggiata nord-sud dello scooter. Dubbi anche sul punto d’impatto fra la Smart e l’Honda con valutazioni che proseguiranno anche nei prossimi giorni e che saranno consegnate alla Procura (ieri sui luoghi anche il pubblico ministero Stefania La Rosa).

Don Cyril Pulukkutty Arachchige aveva iniziato la sua attività lavorativa in città, in una società che si occupava di pulizia di condomini e grandi edifici. Poi, con l’avanzare dell’età, aveva preferito fare il domestico. Viveva a Ganzirri in vico Mangraviti con la moglie. Due i figli, e una gli aveva regalato la gioia di due nipoti. La sua famiglia, oltre ad essere molto nota, è un riferimento della comunità religiosa srilenkese di Ganzirri, animando la liturgia ogni domenica.

© Riproduzione riservata