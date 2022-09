Università, al via i test di Medicina. Oltre 65mila iscritti per 16mila posti disponibili

Si svolgerà domani, martedì 6 settembre, la prima delle prove nazionali di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale ad accesso programmato a livello nazionale per l’anno accademico 2022/2023. A sostenere le prove per primi saranno i candidati (65.378 gli iscritti) per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria in lingua italiana. A seguire, giovedì 8 settembre è in calendario il test per medicina veterinaria (9.524 gli iscritti), martedì 13 la selezione per i candidati in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria erogati in lingua inglese. Per il corso triennale per le professioni sanitarie la prova si terrà giovedì 15 settembre, mentre il 20 settembre è previsto il test per l’accesso alla laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria. Gli ultimi a sostenere la selezione, mercoledì 28 settembre, saranno i candidati ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie. Per la formazione di architetto le date dei test saranno definite da ciascun ateneo nel proprio bando e dovranno essere conclusi entro venerdì 23 settembre.

Per il corso di laurea in medicina e chirurgia, quest’anno i posti sono 15.876 in tutto, di cui 14.740 per i candidati dei Paesi Ue e non Ue residenti in Italia e 1.136 quelli per i candidati dei Paesi non Ue residenti all’estero. Per il corso di laurea magistrale in odontoiatria e protesi dentaria i posti complessivi sono 1.449, di cui 1.330 per i candidati dei Paesi Ue e non Ue residenti in Italia, ai quali si aggiungono i 119 per i candidati dei Paesi non Ue residenti all’estero. Per la prova di ammissione a medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria in lingua italiana - ricorda il ministero dell’Università e della Ricerca - i candidati dovranno rispondere a 60 quesiti a risposta multipla (5 le opzioni di risposta previste). Il tempo a disposizione è di 100 minuti. Il punteggio massimo previsto per la valutazione delle prove è di 90 punti. Quest’anno il numero di quesiti per ciascuna materia è stato rimodulato e sarà data più attenzione alle materie disciplinari e meno a logica e cultura generale. Per medicina veterinaria, invece, i posti in tutto sono 1.139: 1.080 per i candidati dei Paesi Ue e non Ue residenti in Italia e 59 per i candidati dei Paesi non Ue residenti all’estero. E ancora: per Scienze della formazione primaria i posti in tutto sono 8.689. Di questi, 8.525 sono previsti per i candidati dei Paesi Ue e non Ue residenti in Italia e 164 per i candidati dei Paesi non Ue residenti all’estero. Infine, per professioni sanitarie, per i corsi di laurea magistrale i posti sono 3.280: 3.194 per i candidati dei Paesi Ue e non Ue residenti in Italia e 86 per quelli dei Paesi non Ue residenti all’estero. Per i corsi triennali, invece, i posti definitivi saranno indicati a breve, conclude la nota del Mur, nella quale si ricorda anche che le indicazioni sulle modalità di svolgimento delle prove sono fissate nei rispettivi decreti ministeriali.

