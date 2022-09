Emma umilia i no vax: "Mio padre morto per la leucemia, basta con gli ignoranti"

Emma Marrone ha voluto precisare le ragioni del decesso di suo padre Rosario contro le illazioni che si stavano diffondendo sui social (no vax in testa): "Stava combattendo da un anno contro la leucemia e non smetterò mai di ringraziare i medici che ci hanno seguiti e curati in un momento così difficile. Chi mi sta chiedendo cosa si possa fare in questi giorni, dico di andare a donare midollo. Più siamo e più possiamo salvare vite".

Emma aveva anche ringraziato in precedenza: "Volevo ringraziarvi da parte mia e della famiglia, per tutto l'amore che ci avete dimostrato in questi nomi difficili. Avrei voluto anche commentare tutti quei soggetti che stanno speculando sul buon nome di mio padre con illazioni e ignoranti in merito alla questione vaccini. Penso che con voi ci abbia già pensato la vita".

© Riproduzione riservata